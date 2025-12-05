Каждый четвёртый казахстанец берёт кредиты ради распродаж

Скидки манят — долги растут. Каждый четвёртый казахстанец занимает деньги ради выгодных покупок на распродажах.

По данным опроса, , главная причина это отсутствие денег до зарплаты. Специалисты говорят: в условиях усиливающейся инфляции и высокой кредитной нагрузки такие займы становятся закономерностью.

«Если вы знаете, ожидаете, что инфляция усилится, что цены вырастут, логично на распродажах брать. Это один момент. Второе – если вы ожидаете, что инфляция будет набирать обороты, тогда и по фиксированным ставкам сейчас кредиты выгоднее брать. То есть вы сейчас берете условно под 30% при инфляции 12%. А если инфляция будет условно 18%», — говорит Марат Каирленов, директор «УЛАГАТ КОНСАЛТИНГ ГРУПП».

Опрос также показал, что для многих кредиты стали способом приобрести важные товары для семьи, которые вне скидок слишком дорогие. Но большую роль сыграли эмоции: треть покупателей признались, что взяли деньги лишь потому, что испугались потерять шанс купить дешевле.

«Это же все, прежде всего, усилия маркетологов. Плюс ко всему часто финансовая неграмотность людей. Логические пробелы, наверное, в логике и импульсивные покупки. Как это дальше может сыграть? Ну что, люди купят много ненужных вещей, просто подешевле, и потом будут переживать, что не могут расплатиться с чем-то», — говорит Расул Рысмамбетов, финансист.

Эксперты говорят, на покупателей давят ограниченные по времени акции и агрессивная реклама больших скидок.

«Все думают, что это правда скидки, но если посмотреть плейсмаркеты, то можно увидеть, что если вещь стоила 5 тысяч тенге, они ее перед черной пятницей поднимают до 7 тысяч тенге, делают скидку и человек покупает, но чувство, что купили со скидкой в 50% греет душу», — говорит Галина Троцан, менеджер по продажам.

К тому же нередко подобные акции проводятся к концу месяца, когда на носу зарплата, а купить по сниженной цене хочется здесь и сейчас. Тогда то и берут займы. Но исследование также показало, что более половины тех, кто брал займы ради распродаж, в итоге сталкивались с финансовыми трудностями