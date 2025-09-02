В Казахстане дорожают кредиты

Казахстанцы стали активнее брать кредиты на покупку автомобилей и оформлять ипотеку. Растёт и спрос на займы под залог. Об этом рассказали в ассоциации финансистов.

По словам экспертов, при этом наблюдается снижение интереса к беззалоговым займам. Прирост клиентской базы также замедлился: за полгода число заёмщиков увеличилось всего на 55 тысяч человек, в прошлом году эта цифра была почти втрое выше

«На текущий момент сохраняется жесткая денежно-кредитная политика и высокая базовая ставка, что делает кредиты более дорогими. Но также стоит учесть, что ужесточение макропротенциальных требований также оказывает давление на рост займов. Ну и, конечно же, в-третьих, наблюдается сдвиг в сторону обеспеченных продуктов, а именно по автокредитованию и по кредитам под залог. Данный рост был обусловлен тем, что по кредитам под залог именно данные виды кредита являются более безопасными для банков и в то же время обеспечивают достаточную доходность», — говорит ведущий аналитик ассоциации финансистов Казахстана Алмат Оракбай.

По данным Нацбанка, в июле ставки вознаграждения по тенговым кредитам выросли более чем на полтора процента. Сильнее всего подорожали займы сроком от одного до пяти лет – сразу на 2,4 процентных пункта. Эксперты называют это закономерной тенденцией.

Бекнур Кисиков, экономист: «Финансовый регулятор ужесточил правила выдачи, очень много изменений со следующего года, благодаря которым кредиты будет еще сложнее выдавать, поэтому и на стоимости кредитов это тоже отражается. Я, честно говоря, ожидал, что еще больше будет стоимость кредитов».

В условиях нынешней экономической турбулентности специалисты прогнозируют дальнейший рост стоимости кредитов. Сегодня комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка принял решение сохранить базовую ставку на прежнем уровне 16,5%.

Сергей Домнин, руководитель KURSIV RESEARCH: «Есть задачи роста экономики, за которые отвечает правительство, и вопросы ценовой стабильности, за которые отвечает Нацбанк. В последние полгода хорошо видно, как эти задачи пытаются привести к единому знаменателю. Таким образом, это решение в интересах правительства и заемщиков, для которых стоимость заимствования не растет».

Между тем, уже в стране изменяются правила досрочного погашения кредитов. Если раньше банки имели право начислять штрафные санкции, то теперь такие условия будут действовать только для юридических лиц. Физлица смогут закрывать кредиты без уплаты неустоек в любое время.