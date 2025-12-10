Банки не имеют права навязывать страховую компанию

В Казахстане ужесточили правила: банки больше не могут требовать от клиента полис конкретной страховой компании при оформлении кредита, теперь заёмщик вправе сам выбрать страховщика.

Эксперты подчёркивают, что страхование по-прежнему остаётся добровольным, но при кредитах с залогом банки могут требовать защиту имущества. Специалисты советуют внимательно изучать условия полиса, ведь правильно подобранное страхование может защитить не только банк, но и заемщика в сложных ситуациях

Юристы говорят, многие заемщики, стремясь быстрее получить кредит, подписывают весь пакет документов, не вчитываясь, включая страховые договоры. Это создает дополнительную финансовую нагрузку. Некоторые банки фактически навязывали как саму услугу, так и выбранную ими страховую компанию.

«Я думаю, что пока банки будут являться чисто бизнесом, а страховые компании требуют большого капитала, не каждый может его открыть. Банки открывают свои страховые организации. Конечно, все заинтересованы, чтобы в страховых организациях тоже были клиенты. Я думаю, что под разными причинами будут отправлять людей, чтобы они подписывали такие договора», — говорит Евгений Яворский, адвокат.

Изменения предполагают, что банки больше не могут навязывать конкретные страховые компании, каждый клиент вправе сам выбрать страховщика. Выбор страховщика повлияет на расходную часть, заемщик может выбрать пакет услуг по цене ниже, чем навязывает банк.

«Возможно, там тарифы ниже должны быть. Так что, новые изменения в целом будут способствовать снижению расходов для клиента. И там также определенные требования, чтобы они четко прописывались в договорах. Понятно, что клиент мог проанализировать и через какое-то время, через 14 дней вернуть, либо поменять эту страховую компанию», — говорит Арман Байганов, финансовый советник R-FINANCЕ.

Эксперты говорят, страхование жизни, здоровья или трудоспособности по закону не обязательно, как и страхование залога. Но банки вправе требовать страховку на имущество, чтобы снизить риски. И могут отказать в кредитовании, если заемщик не желает брать страховку.

«Я не раз на практике сталкивался с такими страховыми случаями, где были летальные исходы для заемщика, где повреждалось оборудование, промышленные комплексы, и страховые выплаты, скажем так, расходы покрывали. И по автострахованию, то есть добровольному страхованию, каско страховой случай далеко не редкость, и выплаты по ним идут каждый божий день», — говорит Виталий Веревкин, председатель ассоциации страховщиков Казахстана.

Зачастую в страховом случае выплата рассчитывается не от полной стоимости автомобиля, а от остатка долга, который уменьшается каждый год. Эксперты советуют, по возможности, страховать авто по полной стоимости, чтобы избежать спорных ситуаций. Кроме того, важно внимательно изучать правила страхования и условия урегулирования страховых случаев, именно там прописано, как и в каком объёме будет произведена выплата.