Министерство здравоохранения рассылает казахстанцам СМС-сообщения о коронавирусе. Это короткая и четкая инструкция о правилах личной гигиены и основные рекомендации для борьбы с коронавирусом.

«Профилактика коронавируса: часто мыть руки, не посещать общественные места, избегать контакта с больными людьми (ОРВИ). При признаках ОРВИ звонить — 103, при вопросах – 1406», — говорится в первой СМС-рассылке Минздрава РК.

На сегодняшний день в Казахстане подтверждены 6 случаев регистрации коронавируса: в Алматы четыре случая, Нур-Султане – два. На стационарном карантине – 1260 человек, на домашнем – 453, сообщает gov.kz.