Новая модель контроля качества медицинской помощи в Казахстане

Министерство здравоохранения Республики Казахстан планирует охватить постлицензионным мониторингом 70% медицинских организаций страны в рамках комплексного плана по совершенствованию управления качеством медицинской помощи на 2026–2030 годы.

Также, по новым стандартам, будет аккредитовано не менее 80% учреждений.

«Мы переходим к современной модели контроля качества, основанной на данных, цифровых технологиях и инструментах искусственного интеллекта», — подчеркнула представитель Минздрава.

Документ определяет четыре стратегических направления развития системы:

• модернизация регуляторных инструментов в сфере оказания медицинских услуг;

• формирование новой модели экспертизы качества с применением технологий искусственного интеллекта и создание Национального института качества;

• усиление роли профессионального медицинского сообщества и пациентов;

• цифровая трансформация системы управления качеством.

Ключевая цель, как отмечают в Минздраве, — «создать модель, в которой пациент становится активным участником процессов оценки и контроля качества медицинских услуг».

Реализация плана позволит создать единую систему регулирования качества медицинской помощи, повысить прозрачность работы медорганизаций и принимать управленческие решения на основе объективных данных.

С 2028 года, согласно законодательным изменениям, аккредитация поставщиков ГОБМП/ОСМС станет обязательной, а постаккредитационный мониторинг полностью перейдет на цифровые инструменты.

Планируется создание Национального института качества на базе Национального научного центра развития здравоохранения.

«Институт будет выполнять функции методологического и аналитического центра, обеспечивая независимую экспертизу качества», — отметила руководитель проекта.

Кроме того, предполагается усиление роли медицинского сообщества и пациентов в управлении качеством. Профессиональные объединения будут вовлечены в оценку клинического мышления специалистов и независимую экспертизу качества.

Одновременно цифровизация служб поддержки пациентов позволит оперативно реагировать на обращения граждан в режиме реального времени.

До 2028 года планируется полностью оцифровать стандарты и правила оказания медицинской помощи. Трёхкомпонентная модель экспертизы качества внедряется уже в 2027 году, а к 2028 году не менее 20% случаев мониторинга качества и объёма медицинской помощи будет проводиться с применением технологий искусственного интеллекта.