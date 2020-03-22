Жители Шымкента надели противогазы, видимо, пытаясь таким образом защититься от коронавирусной инфекции.

Необычно «защищенного» покупателя — в противогазе и резиновых перчатках — корреспонденты Otyrar.KZ заметили на Крытом рынке Шымкента. Мужчина ходил между рядов и приценивался к противогазам.

Так, что это — психоз или вынужденная мера предосторожности? Большинство специалистов сходятся во мнении, что у противогаза перед респираторами и масками нет никаких преимуществ. Обычная маска в местах скопления людей с той же эффективностью защищает органы дыхания — достаточно лишь менять ее каждые два часа и чаще мыть руки.

22 марта в Казахстане зарегистрировано еще два случая заражения коронавирусной инфекцией в Нур-Султане. На сегодняшний день в стране подтверждено 56 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане — 31, в Алматы — 22, в Караганде — 2, в Алматинской области — 1 случай.