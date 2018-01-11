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11 января 2018

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Участковый Шымкента

Айдын Камытбаев on Как в Шымкенте встречали ташкентский автобус
Жаннета Трояновская on Новая система учета пересчитает всех наших детей, учтет их интересы и оценки в школе
Андрей Ващенко on В Казахстане одна из самых низких минимальных зарплат в ЕАЭС
Айгуля Успанова on Как в Шымкенте встречали ташкентский автобус
Komila Munisa on Как в Шымкенте встречали ташкентский автобус

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А вы умеете гулять по городу?

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Небольшой пост, опубликованный одним из моих интернетных знакомых (он и реальный хороший знакомый тоже) на страничке в социальных сетях, поверг в тихий ступор практически...
Угарный газ

Газовый ужас в Шымкенте: кузнецы своего несчастья или преступники?

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11 смертей случилось в декабре из-за отравления угарным газом в Шымкенте. Акимат бросился принимать меры. Но во время массовой общегородской поверки газового оборудования 18...

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