13 марта 2020 года Комитетом национальной безопасности по результатам оперативно-розыскных мероприятий в городе Алматы задержан и с санкции суда подвергнут аресту приверженец идеологии международной террористической организации «ДАИШ» (запрещена в Казахстане).

Арестованный подозревается в подготовке теракта в местах скопления населения в период празднования Наурыз мейрамы. В ходе следственных действий у него изъяты две боевые гранаты.

В отношении указанного лица возбуждены уголовные дела по статьям 255 (Акт терроризма) и 258 (Финансирование террористической или экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму) Уголовного кодекса Республики Казахстан. Расследование продолжается, сообщает Пресс-служба КНБ РК.