В соцсетях распространяют фейк о терактах в школах Шымкента

В Шымкенте в одном из Telegram-каналов появились сообщения с угрозами в адрес учебных заведений. Информация быстро распространяется в мессенджерах и чатах.

В публикациях размещены фотографии оружия, а также перечень городских школ, где, как утверждают авторы, якобы планируются теракты. В списках указаны номера десятков учебных заведений.

Полиция приступила к проведению следственных мероприятий и призвала граждан не доверять распространяемым ложным сообщениям. Telegram-канал заблокирован.

«Полиция проводит проверку, все меры безопасности усилены. Ситуация находится под контролем. За распространение ложных сообщений о готовящихся преступлениях предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы», — прокомментировали в городском Департаменте полиции.

К слову, в ноябре подобные рассылки с угрозами распространялись и в Актау.