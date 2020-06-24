Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (далее – Агентство) и АО «Казпочта» провели церемонию запуска в продажу почтовых марок, посвященных борьбе с коррупцией.

Антикоррупционная служба РК является первым правоохранительным органом, выпустившим тематическую марку.

В основе дизайна марок – коммуникационный логотип правоохранительного органа. На марке также присутствует надпись: «Әдiлдік. Парасаттылық. Сенім», которая отражает ценности Агентства – справедливость, добропорядочность, доверие. Эти ценности отражены и в цветах, используемых в логотипе: небесный – символизируют справедливость, стремление к совершенству, обновлению; синий – доверие и безопасность.

Церемония гашения почтовой марки прошла с участием Председателя Агентства Алика Шпекбаева и Председателя Правления АО «Казпочта» Сакена Сарсенова.

Во время выступления Глава Антикоррупционной службы отметил важность мероприятия.

«Борьба с коррупцией трансформировалась. Прежний акцент на устрашающих, карательных мерах сместился на предотвращение правонарушений, искоренение самой их возможности. Поэтому помимо уголовно-правовых мер Агентство делает ключевую ставку на информирование, пропаганду идей неприятия коррупции, а также на масштабное вовлечение гражданского общества. Выпуск марки – один из шагов на этом пути», — сказал Алик Шпекбаев.

Глава национального почтового оператора Сакен Сарсенов отметил: ««Выпуск марки — почетное и памятное событие, которое, надеюсь, позволит распространить идею нетерпимости к коррупции по всей территории Казахстана и поддерживать тон, заданный Елбасы и главой государства о недопустимости коррупционных явлений».

С 24 июня 2020 года марка вводится в обращение. Ее номинал – 200 тенге. Тираж — 10 000 штук. Выпускает марку серии «Политика государства» Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. Автор и графический дизайнер Д.Со, технический дизайн І.Оңғарбай.