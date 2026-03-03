81 школа построена на средства, изъятые у коррупционеров

В Казахстане продолжается реализация проектов по строительству школ за счет средств, изъятых у коррупционеров. Финансирование осуществляется через фонд поддержки инфраструктуры образования, созданный в 2023 году по поручению главы государства.

Как отметили в профильных структурах, «деятельность фонда направлена на решение проблемы дефицита ученических мест путем строительства новых школ, реконструкции существующих зданий и возведения пристроек».

Введена в эксплуатацию 81 школа

На сегодняшний день за счет средств Фонда введена в эксплуатацию 81 школа, рассчитанная почти на 89 тыс. ученических мест.

«Большинство объектов расположено в Алматинской, Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областях, а также в городе Астане», — сообщили представители ведомства.

Подчеркивается, что все новые образовательные организации оснащены современным оборудованием, необходимым для создания комфортных и безопасных условий обучения.

Профинансировано строительство 90 объектов образования

В целом за счет средств Фонда профинансировано строительство 90 организаций образования общей вместимостью около 100 тыс. ученических мест.

«Реализуемые меры направлены не только на устранение текущего дефицита школьных мест, но и на долгосрочное развитие и модернизацию системы образования страны», — подчеркнули в профильном ведомстве.