Партия предостерегает от участия в сомнительных розыгрышах на непроверенных аккаунтах и просит не сообщать посторонним личные данные, сообщает Sputnik.

Партия Nur Otan заявляет, что не проводит конкурсы в социальных сетях.

В Сети появились фейковые аккаунты, где партия якобы устраивает розыгрыши призов за подписки и лайки.

«Предупреждаем, что Nur Otan не проводит конкурсы в социальных сетях. Призываем не поддаваться на провокации, остерегаться участия в сомнительных розыгрышах на непроверенных аккаунтах, не сообщать сторонним лицам свои личные данные», — говорится в сообщении партии в Telegram.

Nur Otan просит использовать информацию только с официальных аккаунтов партии в социальных сетях.

Ранее Минздрав прокомментировал информацию об угрозах нового министра главврачам. В ведомстве опровергли рассылку о том, что новый глава ведомства Алексей Цой угрожал уволить главных врачей и руководителей управлений здравоохранения за негатив в социальных сетях.