Строительство нового парка ведется в мкр Кайтпас -1.

До конца года еще на одну зону отдыха в третьем мегаполисе станет больше. Строительство нового парка ведется в мкр Кайтпас -1.

На территории будущего парка уже готовится площадка для разбивки зоны отдыха, прокладываются тротуары, будет здесь и велодорожка, рабочие устанавливают бордюры.

Житель Сарыагаша Ергеш Достаев трудоустроился благодаря программе «Дорожная карта занятости населения». И хотя работа не из легких, а зной добавляет трудностей, он не жалеет.

«Здесь проложим тротуар для пешеходов. Бетонную смесь готовую привозят на машине, а мы ею будем укреплять бордюры. Работа строителей тяжелая. И в зной приходится работать. Зато зарплату получаю во время», — говорит Ергеш Достаев.

К строительству подрядная организация приступила месяц назад. На объекте, стоимостью в 333 млн тенге, предусмотрено озеленение, освещение. Найдется и место для езды на квадроциклах.

Прораб поясняет: «Для квадроциклов предусмотрена стоянка. Затем по дороге шириной более 4 метров они смогут ехать до мемориала Касирет».

По проекту в новом парке пробурят две скважины. Предусмотрено и капельное орошение. Так что зеленые насаждения не высохнут.

Ернар Тасболтаев, заместитель директора подрядной организации:» На территории зоны отдыха посадим 12 тысяч саженцев. Их мы завезем из Сарыагаша. У нас имеется там питомник. Своя скважина, объемом 50 кубов воды будет».

Объект подрядчики планируют сдать к 1 ноября.

Напомним, на территории города Шымкент действует 8 парков. Новый парк в мкр Кайтпас-1 станет девятым по счету.

Шынар Оразова