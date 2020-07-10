В этот раз благотворительное содействие оказала национальная компания «КазМунайГаз».

Стоит отметить, что ранее по инициативе акимата района, тюлькубасские волонтеры также передали в центральную больницу 360 штук специальной медицинской одежды, 210 кислородных баллонов, 2 концентратора кислорода. Помимо этого, добровольцы района организовывают обеды для медицинских работников.

В настоящее время в районной больнице имеется 13 кислородных концентраторов. Кроме того, установлены системы, благодаря которым 55 больных одновременно могут дышать кислородом.

В Тюлькубасском районе с начала пандемии зарегистрировано 72 больных опасным вирусом, из них 57 выздоровели. На сегодня 12 больных находятся на лечении.