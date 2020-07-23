Для пропаганды туристской привлекательности Шымкента по приглашению управления туризма в город прибыл Джордж Штейнмец.

Он является известным фотографом журналов National Geographic и New York Times.

Туризм-одна из самых высокодоходных и динамично развивающихся отраслей в мире. Роль в формировании туристского имиджа страны играет организация агитационной работы в сфере туризма. Особенно важно, чтобы в интернете размещали красочные видео, фотографии, пропагандирующие путешествие.

Штейнмец провел фотосъемку основных туристских объектов города, таких как проект «Цитадель» в старом городе, парк Независимости, река Кошкар-ата, памятник Байдибек би, этноауыл, Арбат и парк Абая, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

Теперь жители мегаполиса смогут увидеть красоту города с высоты птичьего полета через объектив известного профессионала.

Фотограф планирует опубликовать свои работы с поездки по югу Казахстана на странице Instagram с количеством более миллиона подписчиков и на своем собственном веб-сайте.

Также планируется, что фотографии будут представлены на страницах таких известных средств массовой информации, как National Geographic и The New Yorker.

В дальнейшем фотографии, снятые Штейнмецем, могут послужить хорошим основанием для проведения фотовыставки о Шымкенте в других регионах Казахстана после завершения пандемии.