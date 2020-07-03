На инсталляции «Менын калам — Шымкент» на пересечении улиц Кунаева и Тауке-хана недосчитаются нескольких цветочков.

В некоторых местах надпись «Шымкент», которую украсили сотнями искусственных нежных цветов, «облысела»: цветочки граждане их повыдергивали.



Кроме того, горожане стали использовать надпись как мусорку — на выступы в инсталляции ставят бутылки из под энергетиков и воды, хотя до урны здесь дойти всего пару шагов. Именно так шымкентцы, кажется, решили показать свою любовь к родному городу.



Так происходит с каждой второй инсталляцией или скульптурой, которыми руководство города решает украсить Шымкент. И это на самом деле невероятно печально. Хочется, чтобы несмотря на карантин и сложные условия жизни, горожане все же были человечнее и относились с уважением к чужому труду.



Напомним, что инсталляции «Менынм калам Шымкент» появились в разных частях города. Одна из них установлена возле акимата города, еще одна в парке «Мир фантазий» и на пересечении улиц Кунаева и Тауке-хана.

Анастасия Новикова