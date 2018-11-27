Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов заявил, что каждый год в Наурыз будет приносить в жертву барана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Я возвращаю традицию, чтобы каждый градоначальник на истоке речки Кошкарата на Наурыз приносил в жертву большого барана и просил, чтобы он защитил город от различных наводнений, пожаров, ураганов. Как любой руководитель города, я прошу Всевышнего каждый день, чтобы завтра он послал хорошую погоду», — поделился Абдрахимов.

Аким рассказал и о планировании Арбата. По его словам, главной достопримечательностью пешеходной улицы станет инсталляция «12 ангелов». «Здесь должна быть душа, чтобы человека тянуло сюда. И когда он сюда приходит, чтоб он отдыхал и чувствовал защищенность. Для этого мы сделали ангелов. Их 12, как 12 месяцев. Это будет фишка, 1 января мы Арбат откроем, и я всех приглашаю. Приходите, вы будете поражены, и даже в этом году, когда будете уезжать, вы будете плакать», — отметил он.