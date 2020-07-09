Большинство случаев лечения, которое сейчас проводиться на дому, начинается сразу с антибиотиков. Это в корне не правильно, передает Otyrar.KZ.

В случае отсутствия температуры свыше 38 градусов до трех суток необходимо использовать жаропонижающие препараты, травы, обильное питье.

Принимать сразу антибиотики категорически нельзя, т.к. они имеют побочные действия.

При применении антибиотиков на легких стадиях заболевания чревато тем, что в будущем в случае повторного заболевания чувствительность бактерий к этим препаратам уменьшится.

Для лечения на дому необходимо использовать простые памятки, разработанные Министерством здравоохранения и размещенные на официальном сайте.

Призываю население использовать достоверную информацию и не ориентироваться на материалы, активно тиражируемые в социальных сетях, сказал Алексей Цой, министр здравоохранения РК.