Можно ли ревакцинироваться вакциной «Pfizer» дважды?

Оказалось, что полную вакцинацию американской вакциной просят при въезде в США, а также некоторые страны Европы. В Минздраве на себя такую ответственность не берут. Для ревакцинации рекомендована одна доза.

«Здесь будет возможность, как появятся у нас в платном режиме другие вакцины, мы дадим возможность, на уровне принятия решения самих граждан, принять одну или две вакцины. Но при ревакцинации рекомендована одна доза, то есть третий компонент», — говорит Алексей Цой, министр здравоохранения РК.

По словам Цоя, не имеет значения, каким препаратом ревакцинироваться. Министр напомнил, что основная задача вакцины − защитить иммунную систему.

«Столько вопросов вокруг, всё так политизируют. Самое важное, что вакцины все работают. Мы видим, что все вакцины у нас работают.Поэтому любая вакцина, какую бы вы не поставили, она будет работать, она будет помогать», — рассказал Цой.

Министр прокомментировал возможность получения вакцины детьми до 12 лет при наличии согласия родителей. Пока вакцинировать детей до этого возраста запрещено.

«Сейчас это в Казахстане запрещено, потому что у нас нет четкой рекомендации от производителей. В данный момент по инструкции от производителей рекомендовано от 12 лет и старше», -рассказал министр здравоохранения РК .

Рассказал Алексей Цой и о заболеваемости, она за последние две недели снизилась на треть. Количество стационарных и амбулаторных больных уменьшилось в полтора раза. Занятость инфекционных и реанимационных палат – порядка 20 процентов.

«Первым компонентом привиты почти 9 миллионов человек, охват подлежащего взрослого населения составил порядка 78%. Вторым компонентом привиты более 8 миллионов человек. Первым компонентом вакцины «Pfizer» вакцинированы 188 тысяч 906 человек, в том числе 150 тысяч 669 подростков, 38 тысяч 237 беременных и кормящих женщин. Вторым компонентом привиты 19 тысяч 386 человек». Ревакцинировались 136 тысяч граждан», — рассказал Цой.

Эпидемиологическая ситуация стабильная. Количество ежедневно регистрируемых больных не увеличивается. В «желтой» зоне сейчас 6 регионов, в «зеленой» — все остальные. В минздраве посоветовали не расслабляться — соблюдать масочный режим, социальное дистанцирование и при появлении первых симптомов заболевания, оставаться дома и вызвать врача.