О рекомендациях врача в социальных сетях высказался глава Минздрава Алексей Цой, пишет Otyrar.KZ.

«Все использующиеся в Казахстане клинические протоколы являются международно признанными, методики широко использовались в мире и доказали свою состоятельность.

Осложнения от той или иной схемы лечения очень сильно зависят от индивидуальных схем лечения. Инфекционисты, врачи, которые непосредственно работают с нашими пациентами, знают, как применять эти препараты, в какой дозировке, где осложнения, где риски, где противопоказания. То есть все зависит от индивидуального приема данных препаратов.

Эти препараты уже много лет лечат наших пациентов, поднимают на ноги. И очень важно здесь заметить – от грамотного назначения врача, схемы, которая прописана в клинических протоколах, зависит и исход лечения.

Министерство поддерживает отдельные рекомендации доктора в части ограничения жидкостной нагрузки, в протоколе настоятельно рекомендуется обильное питье в теплом виде с целью дезинтоксикации, увлажнения слизистых оболочек.

Антикоагулянты рекомендуются при COVID-19 в зависимости степени тяжести заболевания для уменьшения тромбообразования.

Анализ смертности в Казахстане показал, что в более 95% случаев – это лица старше 60 лет с сопутствующими заболеваниями сердца, легких, диабетом и ожирением, что соответствует международным данным.

Антибактериальная терапия при COVID-19 не является показанием, COVID-19- инфекция — это вирусное поражение легких. Министерство также крайне озабочено бесконтрольным приемом антибактериальных препаратов пациентами на амбулаторном уровне.

В лечении и наблюдении COVID-19 большую роль играют первичная сеть, наличие медикаментов в аптеках и это очень важно в текущей ситуации. Вместе с тем, рабочая группа по проведению систематической актуализации Клинического протокола готова рассмотреть рекомендации»- заключил Алексей Цой.