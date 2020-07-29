Об этом сообщил руководитель Департамента Антикоррупционной службы по г.Шымкент Асхат Жұмағали в ходе онлайн брифинга при подведении итогов работы Департамента за 1-е полугодие т.г.

Сегодня для лиц, сообщивших о коррупционном правонарушении или иным образом оказывающих содействие в противодействии коррупции, законодательно установлены единовременные денежные вознаграждения.

С начала года нами поощрено 5 лиц, по заявлениям которых пресечены коррупционные правонарушения. Размер их вознаграждения составил порядка 1 млн. тенге.

А. Жұмағали отметил, что в Антикоррупционной службе действует круглосуточный номер CaII-центра 1424.

Любой гражданин, столкнувшийся с вымогательством денежных средств, хищением, злоупотреблением или превышением власти со стороны должностных лиц, может обратиться по указанному номеру.

Наши специалисты примут сообщение, проконсультируют Вас, и нами в обязательном порядке будут приняты соответствующие меры.