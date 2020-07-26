В Министерстве сельского хозяйства РК прошла коллегия по итогам работы Комитета ветеринарного контроля и надзора за 2019 год и первое полугодие 2020 года, а также по планам на второе полугодие, сообщает пресс-служба ведомства.

Председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора Арман Утегулов озвучил информацию о ветбезопасности и эпизоотической ситуации в республике. По его словам, в прошлом году в Казахстане было зарегистрировано 146 очагов особо опасных болезней животных, за 6 месяцев текущего года – 129.

Для предотвращения заболеваний в 2019 году животным и птицам поставили 140 млн прививок против 17 особо опасных болезней. В 2020 году запланировано 150 млн.

В прошлом году при исследовании порядка 32,5 млн голов животных выявлен 54,6 тысячи животных, положительно реагирующих на бруцеллез. За 6 месяцев 2020 года при исследовании 18,7 млн выявлено 33 тысячи голов.

Также главный государственный ветсанинспектор отметил значительное снижение нарушений при экспортно-импортных перемещениях грузов после размещения в прошлом году 32 ветеринарно-контрольных пунктов вдоль госграницы. По заверению А.Утегулова, импорт недоброкачественной продукции на казахстанский рынок уменьшился в разы.

Есть у работников ведомства и другие успехи. В частности, в 2019 году Всемирная организация по охране здоровья животных (МЭБ) присвоила Казахстану статус свободной страны по африканской чуме свиней и высокопатогенному гриппу птиц. В 2020 году получен статус страны, свободной от классической чумы свиней. За указанный период почти 3 тысячи казахстанских СХТП были включены в зарубежные реестры для экспорта продукции. К примеру, в реестр предприятий, имеющих право экспортировать говядину и баранину в КНР, были внесены 9 казахстанских компаний.

Также КВКН подписаны протоколы по экспорту в Китай казахстанской свинины, молочной продукции и шерстяного сырья, согласован ветсертификат на экспорт конины в Японию, на завершающей стадии находятся переговоры с Европейским союзом по согласованию требований для экспорта меда и молочной продукции.

Вместе с тем, на коллегии был рассмотрен и ряд нарушений в работе Комитета и территориальных подразделений, проанализированы причины, обсуждены пути устранения нарушений.

В частности, обнаружены значительные нарушения в ходе сверки данных по поголовью скота, указанных в статотчетах и данных ИС «Идентификация сельхозживотных». По итогам первого полугодия разница составила 11,7%. Кроме того, выявлено расхождение по мониторинговым диагностическим исследованиям сельхозживотных почти в 3 млн обследований.

Также выяснилось, что Комитетом не ведется Реестр биотермических ям: в информационную систему внесено лишь 70% скотомогильников и сибиреязвенных захоронений.

По итогам камерального анализа с начала текущего года выявлено больше тысячи случаев несоблюдения сроков оказания госуслуг.

За ненадлежащий ветеринарно-санитарный контроль строгий выговор вынесен руководителю Северо-Казахстанской областной терринспекции Марату Ибраеву, выговор – руководителям Актюбинской, Жамбылской и Павлодарской областных терринспекций Темирбеку Нуртазину, Жандару Коекееву и Рашиду Нурбекову, а также и.о. руководителя Атырауской и Туркестанской облтерринспекций Галымбеку Бисенгалиеву и Нуржану Усенбаеву.

Административное наказание в виде замечания получил руководитель Карагандинской облтерринспекции Марат Мухтаров.

В отношении руководителя Мангыстауской областной территориальной инспекции КВКН Қуанышкерей Мырзатова принято решение об освобождении от занимаемой должности.

Служебные расследования продолжаются в отношении руководителей Костанайской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Алматинской облтерринспекций, а также инспекции по г.Шымкент.