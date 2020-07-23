Субъектам наложены штрафы на общую сумму 839 973 тенге по части 5 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкент субъекты естественных монополий ТОО «Шымкент Рем Сервис», ТОО «Темір Жол 2030», ТОО «Отын» и ТОО «Дала» привлечены к административной ответственности.

Привлечены субъекты за неисполнение обязанности предусмотренной подпунктом 15) пункта 2 статьи 26 Закона РК «О естественных монополиях».

Субъектам наложены штрафы на общую сумму 839 973 тенге по части 5 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».