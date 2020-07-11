Прием документов в организации образования осуществляется онлайн через портал «электронного правительства» Egov.kz

С 1 июня по 1 августа принимаются документы в 1 класс. Заявление рассматривается 1 рабочий день. Прием документов производится первым 3-м заявителям с территории обслуживания школы, затем одного заявителя с другого микроучастка (по принципу 3:1).

С 20 июня по 25 августа принимаются документы в колледжи. Отменены вступительные экзамены, конкурс будет проводиться по суммарному баллу обязательных и профильных предметов аттестата. Для педагогических, медицинских и творческих специальностей устанавливаются специальные конкурсы.

С 13 по 20 июля будет осуществляться прием документов на конкурс государственных образовательных грантов.

Из-за трудностей при получении медсправок разрешается временно не представлять их при сдаче документов. Медицинские справки можно представить по мере их получения до начала учебного года.