Более 310 тысяч заявлений для приема в первый класс поступило от казахстанцев на сегодняшний день. Напомним, что прием документов стартовал 1 апреля и продлится до 1 августа 2021 года.

Таким образом, в этом году в распоряжении родителей было 4 месяца для того, чтобы подать заявки.

Такие сроки были обозначены, чтобы родители будущих школьников могли заранее определиться со школой, вовремя сдать необходимые документы и собрать школьные принадлежности.

А администрации школ – заранее комплектовать классы, закупать необходимое количество учебников, распределять часы среди учителей и определять состав педагогов в зависимости от количества классов.

В связи с этим ведомство напоминает о важности своевременной подачи заявления.

«Мы продлили сроки приема документов, и в этом году они длятся 4 месяца. Это время предоставлено для того, чтобы и родители первоклассников и администрации школ провели подготовку к учебному процессу. Кроме того, 10 августа в школах начнет работу подготовительная группа, в которую по желанию родителей могут ходить дети, не посещавшие дошкольные организации или не прошедшие предшкольную подготовку», – отметила председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Майра Мелдебекова.

Напомним, что прием заявлений проводится в электронном формате через портал «электронного правительства» Еgov.kz.

Для поступления в школу необходимо представить следующие представить документы о состоянии здоровья (паспорт здоровья ребенка №026/у-3, медсправка по форме №063/у), цифровую фотографию ребенка размером 3х4 см. Заявление рассматривается один рабочий день.

Родителям, проживающим в регионах, которые находятся в «красной» зоне, можно представить медицинские справки по мере их получения до начала учебного года.

Ведомство ожидает, что в этом учебном году в школу пойдут более 380 тысяч первоклассников.