Туркестанская область — первый регион в республике, который основательно взялся за систему цифровизации в сфере образования.

Эта система, реализующаяся при поддержке акима области Ж. Туймебаева, направлена на открытость и доступность в сфере образования. Об этом сообщила заместитель управления образования Ардак Садыкова на брифинге в региональной службе коммуникации Туркестанской области.

По ее словам, 1371 учреждение дошкольного образования посещают на данный момент 140 034 малыша.

«В проекте автоматизации очередности и направления в дошкольные учреждения участвуют 481 учреждение, то есть 35 процентов. Путем подключения к порталу Balabaqsha.sitcen.kz запланировано довести этот показатель до конца 2018 года до 100 процентов. С июля автоматизирована служба приема документов в учреждения образования через портал mektep.sitcen.kz во все 902 школы области. На сегодня 54 751 ученик принят в первый класс в электронном виде», – сказала Ардак Мадиханкызы.

Эффективность системы в том, что родители могут подавать заявку о приеме ребенка в школу не выходя из дома, им поступит уведомление о приеме в 1-класс.