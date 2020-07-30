До 2021 года в Кентау планируется полностью ликвидировать уличные школьные туалеты и обустроить их в учебных заведениях.

Вопрос о полной ликвидации пришкольных уличных туалетов был поднят в конце 2019 года. Всего в городе Кентау 66 учреждений образования. Из них в 34 – нет внутренних туалетов, 32 школы оборудованы туалетами внутри помещения.

По поручению акима города Даурена Махажанова работа в этом направлении уже начата в городе и сельских округах Кентау. В ходе проверки строительно-ремонтных работ аким города отметил, что работа должна быть качественной и безопасной для школьников.

Кроме того, в ходе рабочей поездки он ознакомился также со строительными работами в сельских округах, начатыми в текущем году в рамках комплексного плана развития.

В частности, в сельском округе Бабайкорган проведено освещение центральных улиц населенных пунктов Улгили и Абай. На сегодняшний день в селе Серт проводится текущий ремонт сельского клуба.