В Шымкенте отметили международный день бокса.

Известная не только в Казахстане, но и за рубежом спортсменка Ангелина Лукас приняла участие в челлендже «Боксируй везде» от международной боксерской ассоциации (International Boxing Association- AIBA).

Цель челленджа — показать, что боксировать можно везде. Тем более, что сейчас, на время пандемии, большинство залов закрыты а соревнования почти не проводятся. Наша спортсменка с удовольствием продемонстрировала, что боксировать можно где угодно. Самая красивая боксерша страны забралась на одну из высочайших точек в городе- перевал Казыгурт, на котором расположился одноименный монумент. Девушка с развернутым флагом Казахстана пробежала по длинной лестнице и продемонстрировала технику «бой с тенью» на высоте нескольких сотен метров. По легенде, именно здесь Нух (Ной) во время великого потопа пришвартовал свой ковчег. Челлендж сделали в виде видеоролика.

https://www.instagram.com/p/CC5tKkAB4J0/?igshid=1tnwa65a6d0d8

«Бой с тенью» Лукас устроила и в парке Независимости, одном из самых красивых парков в Шымкенте. По словам девушки, ее целью было показать красоты нашей родины.

«Мы должны были показать достопримечательности нашей страны, города. Мы выбрали перевал Казыгурт, этот священный курган, потому что по нему проходил Великий Шелковый Путь а также аллею Независимости. Кроме того, в нашем видеоролике мы показали орла, символ нашей страны! Поздравляю всех с днем бокса!», — рассказала Лукас.