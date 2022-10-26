Кому Ангелина Лукас посвятила свою победу?

После очередной победы Ангелину Лукас в аэропорту Шымкента встречают с почетом. С ней фотографируются и просят автографы. Самая красивая девушка-боксер вернулась в родной Казахстан из Турции с вакантным поясом UBO International. В титульном бою Лукас одержала победу над украинкой Аленой Гуриевой.

Бой был запланирован на восемь раундов по две минуты, но завершился во втором — досрочной победой шымкентской спортсменки. Соперница Ангелины отказалась продолжать бой из-за травмы под глазом. Одержать победу удалось благодаря специальной технике, говорит чемпионка. Свой пояс Лукас завоевала ко Дню Республики и считает это хорошим знаком.

Ангелина Лукас, боксерша, обладательница вакантного пояса UBO International: «Хотела бы посветить эту победу ко дню Республики, также министру МВД — Ахметжанову. Он недавно получил титул генерал-полковника, тоже хотелось бы ему посветить эту победу. У меня такая тактика, я всегда начинаю первая и работаю комбинациями, стараюсь наносить много ударов, поднимаю темп с первого раунда. Это делает не каждый, потому что многие думают, что восемь раундов и нужно как то беречь силу. Во втором раунде случился отказ от боя, потому что под глазом было рассечение».

После боя соперницы обнялись и пожали друг другу руки. Мастерство казахстанской чемпионки ошеломило спортсменов из Турции.

Ангелина Лукас, боксерша, обладательница вакантного пояса UBO International: «У нас бой проходил на яхте, на яхте стоял ринг, было много людей и яхту немного укачивало. Я думала, как я буду боксировать, яхту укачивает, такое было впервые у меня, но было все очень красиво. На очень высоком уровне все проходило.

Также там турецкая боксерша сражалась за крупный титул. Когда бой завершился, мы обнялись с ней, она меня поздравила. Никакого негатива с ее стороны не было. Она просто потом мне сказала: «Я просто не ожидала, что все так быстро закончится, я сама нахваталась ударов и не ожидала, что ты такой высокий темп поднимаешь с первого раунда». Ну, мне кажется, она думала, что мы спокойно будем боксировать там. В принципе нормально попрощались с ней».

Для Ангелины Лукас этот поединок был вторым на профессиональном ринге и первым титульным в карьере. Девушка-боксёр, которая по праву считается одной из самых ярких и красивых спортсменок Казахстана, планирует защищать честь страны на чемпионате мира по боксу. Кроме того, Лукас планирует представлять сборную Казахстана на Олимпиаде.