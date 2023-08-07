Ангелина Лукас готовится к защите титула чемпиона мира

Высокие каблуки, макияж, укладка и платье на исключительной фигуре — так в повседневной жизни выглядит самая красивая девушка-боксер Ангелина Лукас. Спортсменка сейчас активно готовится к защите титула чемпиона мира.

Бой против соперницы из Танзании пройдет в Стамбуле 25 августа. Чтобы стать победительницей, Ангелина тренируется по пять часов в день.

Ангелина Лукас, чемпионка мира по профессиональному боксу:

«Когда у тебя титул, приходится его защищать. Нужно быть к этому готовой, я была готова и даже знала, что до конца года я должна буду за него подраться. Либо ты должен освободить титул, но я конечно настроена защищать и настроена только на победу. Конечно соперница не простая и это хорошо, что у нее 7 побед. Потому что выиграв ее, я могу еще выше в рейтинге подняться. Для меня хорошо драться именно с сильными соперницами, чем со слабыми».

Помимо титула чемпионки мира, Ангелина — обладательница вакантных поясов UBO и WBC international champion. По словам очаровательной спортсменки, к поединкам она подходит ответственно, ее главная цель — популяризация спорта среди молодежи. Несмотря на то, что бокс многие считают НЕ женским видом спорта, Ангелина уверена в обратном: это не мешает быть грациозной и хрупкой.

Ангелина Лукас, чемпионка мира по профессиональному боксу:

«Я сохранила свою женственность, потому что наверное я с самого детства занималась танцами, потом перешла на бокс. И вот мой первый тренер говорил, что танцы мне очень хорошо помогут в боксе. И вот даже сейчас я хожу на танцы, йогу и стараюсь балансировать и сохранять свою женскую энергию. Потому что когда у меня тяжелые спарринги, а спарингую я обычно только с парнями, присутствуют такие моменты когда я могу психовать, но потом я себя останавливаю и говорю «нет, это только я на ринге, на тренировках должна быть такая». Потому что без этого, когда ты слишком спокойная, ничего не получится».

Ангелина Лукас входит в состав женской национальной сборной Казахстана по боксу. В свои 26 лет, она является одной из сильнейших спортсменок. Красавица признается, что на личную жизнь у нее не хватает времени и её сердце пока свободно. Но уже через пару лет самая сексуальная спортсменка Казахстана планирует завершить карьеру и выйти замуж.

Ангелина Лукас, чемпионка мира по профессиональному боксу:

«Очень хотелось бы замуж, планирую уже через два года примерно. Но, все равно хочется чтобы мой будущий супруг поддерживал меня в спорте. Потому что я планирую поддерживать спортивный образ жизни и если будут какие-то поединки, чтобы он меня поддержал и я дальше боксировала. Года полтора назад я рассталась с парнем, по той причине, что он хотел, чтобы я бросила бокс и вышла замуж».

Знающие Ангелину Лукас утверждают, что сил и выдержки у нее хватает и на спорт и на семью. Девушка очень целеустремленная. Если хочет чего-то добиться — обязательно добьется.