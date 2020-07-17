На них был проведен средний ремонт. Отремонтированы дороги общей протяженностью 11,15 километра.

Так, в Абайском районе проведен средний ремонт улиц Танкурай, Агропром, Тарактас, Болашак, Ермекбаева и Сейтова. В Енбекшинском районе отремонтированы улицы Бойт ата, Абрикосовая, Караменде батыра, в Аль-Фарабийском районе завершены строительные работы улицы Саттарханова, в Каратауском районе отремонтирована улица Байжигитова.

До сегодняшнего дня всего по четырем районам города сданы в эксплуатацию 12 внутриквартальных улиц.