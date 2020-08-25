Сегодня аким города Шымкент Мурат Айтенов в честь 25-летия Конституции Республики Казахстан вручил юбилейную медаль 25 гражданам из различных сфер, внесшим весомый вклад в обеспечение верховенства Конституции Республики Казахстан.
Открывая торжественное мероприятие, глава города М. Айтенов поздравил присутствующих с 25-летним юбилеем Конституции Республики Казахстан, отметив роль этого праздника в развитии государства, общества и жизни каждого казахстанца.
«Принятая 25 лет назад Конституция Республики Казахстан соответствует всем демократическим принципам, присущим цивилизованным государствам. Конституция – основа стабильности, единства и целостности нашей страны. Все необходимые государству законы были приняты своевременно, благодаря чему нам открылись пути социально-экономического и политического совершенствования. Сегодня мы с гордостью говорим о том, что наша страна занимает достойное место в мировом сообществе», — сказал аким города.
Юбилейной медалью «Қазақстан Конституциясына 25 жыл», утвержденной Указом Президента Республики Казахстан, награждены следующие граждане.
— Фельдшер станции скорой медицинской помощи-Ж.Абдыкулова;
— Старшая медицинская сестра реабилитационного центра №2 — П.Адырбаева;
— Главный специалист управления строительства города Шымкент — Р.Айдарова;
— Акушер родильного отделения городской больницы №2 — П.Арапбаева;
— Руководитель отдела ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» — Д.Арзымбетов;
— Корреспондент сайта » RG media» — А.Досалы;
— Руководитель отдела ТОО «ЛТД Турмыс» — Г.Ахпанбетов;
— Главный инспектор аппарата акима города Шымкент — К.Абдуллаева;
— Старший тренер школы высшего спортивного мастерства города Шымкент – Ж.Аширбеков;
— Главный специалист управления занятости и социальных программ города Шымкент — С.Балантаева;
— Президент ассоциации «Гражданский Альянс Казахстана» — Ж.Билисбеков;
— Медицинская сестра центра гипербарической оксигенации им. Т. Орынбаева — М.Гончарова;
— Руководитель отдела аппарата маслихата города Шымкента -Б.Жамалбеков;
— Учительница средней школы № 31 им. В. Терешкова – Н.Каюпова;
— Председатель Совета матерей при Ассамблее народа Казахстана — Б.Комекбаева;
— Ректор Южно-Казахстанского государственного университета имени М. Ауэзова — Д.Кожамжарова;
— Заместитель директора русского драматического театра — Ж.Кошаков;
— Председатель городской территориальной избирательной комиссии — К.Кунанбаев;
— Методист управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент — В.Мартынов;
— Первый заместитель председателя Шымкентского городского филиала партии «Nur Otan» — Б.Нарымбетов;
— Директор КГУ «Шымкентская городская юношеская библиотека» – З.Парымбекова;
— Председатель Совета общественного согласия при Ассамблее народа Казахстана города Шымкент — О.Рахманбердиев;
— Председатель Шымкентского городского совета ветеранов — И.Рысбай;
— Директор швейной фабрики «Гаухар» — А.Халбаева;
— Директор Шымкентского городского узбекского драматического театра – И.Хашимжанов.
Пресс-служба акима города Шымкент