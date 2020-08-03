На 3 августа зарегистрировано 92 662 случая заражения коронавирусной инфекцией. Цифра внушительная, однако, стоит обратить внимание на то, что 67,5% из них выздоровели, передает Otyrar.KZ.
Сегодня стационары заняты всего на 34%.
Мы можем с полной уверенностью сказать, что ситуация с КВИ в Казахстане стабилизировалась.
Пик прошел и наша задача удержать позиции, завоеванные очень тяжелыми испытаниями для всего нашего народа, для всей системы здравоохранения.
Алексей Цой — министр здравоохранения РК