На 3 августа зарегистрировано 92 662 случая заражения коронавирусной инфекцией. Цифра внушительная, однако, стоит обратить внимание на то, что 67,5% из них выздоровели, передает Otyrar.KZ.

Сегодня стационары заняты всего на 34%.

Мы можем с полной уверенностью сказать, что ситуация с КВИ в Казахстане стабилизировалась.

Пик прошел и наша задача удержать позиции, завоеванные очень тяжелыми испытаниями для всего нашего народа, для всей системы здравоохранения.

Алексей Цой — министр здравоохранения РК