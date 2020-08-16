Их будут применять отношении лиц, не содержащихся под стражей.

Агентством РК по противодействию коррупции (далее — Агентство) прорабатываются вопросы внедрения электронных средств слежения (электронных браслетов) при избрании мер пресечения, несвязанных с содержанием под стражей (ст. 137 УПК РК).

Исходя из передового международного опыта указанный проект будет способствовать гуманизации уголовного процесса и снижению лиц, содержавшихся под стражей, а также позволит оперативно реагировать на факты нарушений условий применения вышеуказанных мер и пресекать попытки скрыться от следствия и суда. Кроме того, это будет способствовать эффективному использованию сил и средств антикоррупционной службы.