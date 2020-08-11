Минувшим вечером в одном из ресторанов Шымкента раздались выстрелы.

Заведение сразу же было оцеплено сотрудниками полиции. Без жертв не обошлось. На месте происшествия был убит один молодой человек, еще один ранен. А в городе был объявлен план-перехват. ОМОНОВцы проверяют внедорожники.

Пострадавшего в стрельбе доставили в городскую больницу в тяжелом состоянии, где его прооперировали. Во время операции были извлечены две пули из трех, — сообщил заведующий отделением ортохирургии первой городской больницы. По словам врача, пострадавшему предстоит еще одна операция. Палата, в которой находится больной под вооруженной охраной.

НУРЖАН ЕМТЕМЕСОВ, заведующий отделением ортохирургии первой городской больницы г. Шымкент: «Пациент 1985 года рождения. Поступил в тяжелом состоянии с диагнозом — огнестрельное ранение грудной клетки, огнестрельное ранение обеих голеней, тупая травма живота, внутреннее кровотечение. При поступлении сразу взят в операционную. Произведена операция оркатемия, венепобелал, лаборатомия, санация, ушивание ран и удаление инородных тел. На данный момент состояние больного стабильно тяжелое, он находится в реанимации».

В департаменте полиции нам сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям — убийство и незаконное хранение огнестрельного оружия. В ведомстве сообщили, что участниками стрельбы были 7 человек, включая погибшего и пострадавшего. Удалось задержать подозреваемых. А вот сколько и кто они — информация не разглашается. В департаменте информацию о разборках двух криминальных группировок опровергли.

ЕРАЛЫ ЖУМАХАНБЕТОВ, начальник департамента полиции г. Шымкент: Это не две группировки. Это друзья между собой, они друг друга с детства знали, они общались, с друг-другом общались. Даже человек, который скончался и который стрелял — они самые близкие друзья были.

— А из-за чего произошел конфликт, известно?

-Пока ничего не можем сказать, потому что идет следствие.