В Департаменте полиции прокомментировали стрельбу в ресторане.
«10 августа т.г. в г.Шымкент в ресторане «Гранд-Прага», расположенном по улице Казиева, произведены выстрелы. Огнестрельные пулевые ранения получили двое. В результате один из них скончался на месте, второй — доставлен в больницу.
По данному факту ведётся досудебное расследование по статье 99 УК РК (Убийство) и по статье 287 УК РК (Незаконное хранение, ношение и перевозка огнестрельного оружия).
Назначены соответствующие экспертизы.
ДП Шымкента прокомментировал события возле ресторана
В Департаменте полиции прокомментировали перестрелку возле ресторана."10 августа т.г. в г.Шымкент в ресторане «Гранд-Прага», расположенном по улице Казиева, произведены выстрелы. Огнестрельные пулевые ранения получили двое. В результате один из них скончался на месте, второй — доставлен в больницу.По данному факту ведётся досудебное расследование по статье 99 УК РК (Убийство) и по статье 287 УК РК (Незаконное хранение, ношение и перевозка огнестрельного оружия).Назначены соответствующие экспертизы.В ходе оперативных мероприятий установлены обстоятельства произошедшего и подозреваемые лица. Приняты меры к их задержанию", — говорится в официальном сообщении Пресс-службы Департамента полиции города Шымкент.
Опубликовано Otyrar Вторник, 11 августа 2020 г.
В ходе оперативных мероприятий установлены обстоятельства произошедшего и подозреваемые лица. Приняты меры к их задержанию», — говорится в официальном сообщении Пресс-службы Департамента полиции города Шымкент.