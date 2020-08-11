В Департаменте полиции прокомментировали стрельбу в ресторане.

«10 августа т.г. в г.Шымкент в ресторане «Гранд-Прага», расположенном по улице Казиева, произведены выстрелы. Огнестрельные пулевые ранения получили двое. В результате один из них скончался на месте, второй — доставлен в больницу.

По данному факту ведётся досудебное расследование по статье 99 УК РК (Убийство) и по статье 287 УК РК (Незаконное хранение, ношение и перевозка огнестрельного оружия).

Назначены соответствующие экспертизы.

ДП Шымкента прокомментировал события возле ресторана В Департаменте полиции прокомментировали перестрелку возле ресторана."10 августа т.г. в г.Шымкент в ресторане «Гранд-Прага», расположенном по улице Казиева, произведены выстрелы. Огнестрельные пулевые ранения получили двое. В результате один из них скончался на месте, второй — доставлен в больницу.По данному факту ведётся досудебное расследование по статье 99 УК РК (Убийство) и по статье 287 УК РК (Незаконное хранение, ношение и перевозка огнестрельного оружия).Назначены соответствующие экспертизы.В ходе оперативных мероприятий установлены обстоятельства произошедшего и подозреваемые лица. Приняты меры к их задержанию", — говорится в официальном сообщении Пресс-службы Департамента полиции города Шымкент. Опубликовано Otyrar Вторник, 11 августа 2020 г.

В ходе оперативных мероприятий установлены обстоятельства произошедшего и подозреваемые лица. Приняты меры к их задержанию», — говорится в официальном сообщении Пресс-службы Департамента полиции города Шымкент.