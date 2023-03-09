Шымкентский полицейский получил госнаграду от Токаева

Глава государства наградил орденом Айбын ІI степени полицейского, который обезвредил вооруженного иностранца в Шымкенте.

Напомним инцидент, который всколыхнул весь город, случился 20 февраля. Тогда вооруженный мужчина хотел ограбить оружейный магазин. Он ранил двух сотрудников охранного агентства. На место происшествия приехали полицейские. Правоохранителям удалось задержать стрелка за 15 минут.

Арман Арипжанов в тот день был на службе и находился не далеко от места происшествия. Ему удалось оперативно отвлечь стрелка и обезвредить его.

7 марта Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении Армана Арипжанова орденом «Айбын» ІI степени за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга