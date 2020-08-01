Министр здравоохранения Алексей Цой внес изменения в Приказ от 5 июля 2020 года «О некоторых вопросах организации и проведения санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий».

Подпункты 7) и 9) пункта 10 изложить в следующей редакции:

7) в общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном транспорте ношение медицинских или тканевых масок является обязательным, за исключением детей в возрасте до пяти лет, а также случаев приема пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции;

9) ношение медицинских или тканевых масок в общественных местах на открытом воздухе является обязательным, за исключением детей в возрасте до пяти лет и лиц, занимающихся индивидуальными, групповыми занятиями спортом не более пяти человек при соблюдении социальной дистанции», — говорится в обновленном документе.

Напомним, что ранее, а точнее, с 30 июля казахстанцев обязали носить маски на улице. Это также касалось и новорожденных детей.