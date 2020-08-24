Средний ремонт автомобильной дороги областного значения, соединяющей центр Сайрамского района Туркестанской области с населенными пунктами Аксукент и Карамурт, проводят в Сайрамском районе.

Общая протяженность дороги составляет 22,5 км. Согласно плану, до конца года два слоя асфальтобетонного покрытия уложат на 14 км.

Сейчас объем работ выполнен на половину.

По заказу Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области ТОО «Корпорация Сити Строй» для ремонта объекта привлекло 10 единиц техники и 50 рабочих.

Дорогу областного значения между двумя населенными пунктами Сайрамского района намерены сдать в эксплуатацию в следующем году.

В соответствии с планом, на автодороге областного значения КХ-8 «граница Республики Узбекистан-Шардара-Арыс-Темирлан-М-32» специалисты ГКП «Оңтүстік жолдары» совместно с инспекцией транспортного контроля по Туркестанской области, Управлением полиции города Арысь провели совместные рейдовые мероприятия. В результате в отношении ряда водителей грузового транспорта были составлены административные протоколы. Рейдовые мероприятия будут продолжены и в дальнейшем.