Деньги были выделены на составление топографической карты города.

Об этом рассказал руководитель департамента Антикоррупционной службы Шымкента Асхат Жумагали. Экс-главу управления архитектуры и градостроительства подозревают в хищении почти полумиллиарда тенге.

По словам Жумагали, топографическая карта города имеет стратегическое значение, карту подземных и надземных сооружений планировали использовать при застройке мегаполиса. Однако чиновник решил прикарманить крупную сумму и вступил в сговор с подрядчиком. В итоге созданная карта оказалась негодной.

«Сейчас дело расследуется нами в отношении руководителя управления архитектуры и строительства. Он находится под стражей. Ему инкриминируют хищение 498 миллионов тенге, которые были выделены для работы по составлению топографической карты. Вместо того, чтобы делать карту как положено, деньги были похищены. Карта сейчас не подлежит применению», — рассказал Асхат Жумагали, руководитель Антикоррупционной службы г.Шымкента.

Анастасия Новикова