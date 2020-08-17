Еще всего два года назад Шымкент и Туркестан объединяло многое. Шымкент был областным центром, а Туркестан – городом в составе Южно-Казахстанской области.

Шымкент стал городом республиканского значения 19 июня 2018 года, тогда же областным центром стал Туркестан, а Южно-Казахстанскую область переименовали в Туркестанскую.

До этого знаменательного дня Шымкент активно строился и рос.

За последние годы много изменилось в архитектуре и застройке тогда еще областного центра. В 2016 году на карте города появился новый микрорайон Шымкент-сити». Новый административно-жилой район Шымкента уже заселен.

«Шымкент-Сити» расположен в северной части города, недалеко от памятника Байдибек би. Район отличается современной инфраструктурой, комфортными условиями для проживания и ведения бизнеса, соответствовать самым высоким стандартам градостроительства и архитектуры.

Проект реализован в рамках Концепции развития города Шымкент до 2020 года.

Шымкент-Сити это не просто новый район, это в первую очередь новые стандарты жизни для нашего города. Своего рода экспериментальная площадка, где гармонично сочетаются прогресс и бережное отношение к природе, высочайшие условия комфорта и безопасности. Район стал визитной карточкой города, центром предпринимательской активности и местом проведения досуга и отдыха для горожан.

Следует также отметить, что возведение основных строительных объектов на территории района осуществлялись за счёт частных инвестиций.

Проект «Шымкент-Сити» был реализован в рамках выполнения поручения Главы государства Н.А. Назарбаева по развитию Шымкента в качестве третьего казахстанского мегаполиса.

Что очень важно в Шымкенте в это десятилетие развернулось масштабное строительство на городище Шымкент.

«Лёд тронулся, господа… Начались работы по воссозданию элементов и структур архитектурного и градостроительного характера на городище Шымкент. Это очень здорово, что усилия ученых, археологов, реставраторов и защитников исторического и культурного наследия получили поддержку Правительства РК и администрации мегаполиса… Надеюсь, что в скором будущем наш мегаполис станет еще более привлекательным для его жителей и гостей», — год назад поделился радостной новостью, историк, археолог, фотограф Александр Грищенко.

Строительство домов в Шымкенте тоже бьет все рекорды. В 2018 году объемы строительства составили 225,8 млрд тенге.

Это по сравнению с 2017 годом больше в два раза. И сейчас по темпам и объемам жилищного строительства Шымкент лидирует.

Так, в 2018 году было введено в эксплуатацию 439 тысяч кв. м. жилья. 205,2 из них – частные дома, 51,3 тыс кв. м. — арендно-коммунальное жилье; 16,2 тысячи кв.м. – кредитное жилье; 166,5 тысяч кв.м. — коммерческие дома.

Помимо этого, 114 шымкентцев приобрели жилье по программе «7-20-25». Общая сумма кредита составила 1.1 млрд тенге.

В Шымкенте на данный момент 39 259 граждан нуждаются в жилье.

Но в конце 2020 года очередь заметно сократится: 450 многодетных семей, 394 социально-уязвимых гражданина, 300 молодых семей получат жилье.

Стоит отметить, что в текущем году по программе «2-10-20» 1047 малообеспеченных семей подали заявки на получение квартир в электронном виде. В настоящее время проводится проверка документов. 219 граждан были обеспечены жильем по программе «7-20-25», 73 человека были обеспечены жильем через «Жилстройсбербанк».

До конца года планируется выделить из местного бюджета часть первоначального взноса по программам «2-10-20», «7-20-25» в качестве социальной помощи на безвозмездной основе.

В Шымкенте ожидают свою очередь: дети сироты и дети оставшиеся без попечения родителей -1631человек, многодетные -5188 человек, социально уязвимая группа -12829 человек, работники государственных и бюджетных организаций – 19585 человек, а также жители 26 домов, объявленных аварийными.

Изменилась и архитектура Шымкента.

В мегаполисе появился свой Арбат возле площади Аль-Фараби. Уже сегодня он излюбленное место прогулок горожан и приезжих. Единственный момент, который омрачает настроение гуляющих, пандемия коронавируса, из-за введения карантинных мер необходимо соблюдать меры безопасности.



Еще одна прогулочная зона появилась по улице Бекет батыра. Согласно проекту, вид нового Арбата красивый и удобный для отдыха горожан: Удобные скамейки, фонарные столбы и бордюры из гранита. Вместо тротуарной плитки дорожки вымощены горным камнем.

В последние годы в Шымкенте проделана огромная работа по благоустройству реки Кошкар аты.

В сотнях дворов мегаполиса появились дворовые и спортивные площадки.

КАК МЕНЯЕТСЯ ДУХОВНАЯ СТОЛИЦА — ТУРКЕСТАН

В Туркестане полным ходом идет строительство крупных объектов, вводимых в эксплуатацию в этом году. И это несмотря на пандемию и карантинные ограничения.

Уже проведена реконструкция Парка Первого Президента. Построен свой Арбат, идет реконструкция мавзолеев Х.А.Яссауи и Рабии Султан Бегим. Полностью меняется инфраструктура культурно-духовного центра Туркестанской области.

Кроме того, ведутся работы по благоустройству территории музея-заповедника «Азрет-Султан», реставрации исторических памятников городища Культобе, строительству линейного парка, водохранилища «Кенсай-Коскарган-2», оздоровительного комплекса, реконструкции и развитию системы озер Шошкаколь и дендропарка.

В этом году для развития дорожной инфраструктуры запланировано провести средний ремонт 81 улицы, прилегающей к административно-деловому центру, протяженностью 106,3 км, где полностью завершены работы по подведению инфраструктуры. На сегодняшний день на 70 улицах проводится монтаж корпусов для канализационных систем, подготовка дорожной базы и установка бордюров.

Центральные котельные Туркестана полностью перейдут с твердого топлива на природный газ уже в этом году.

«Все отопительные котлы города Туркестан переведут на газовое отопление. Данные работы должны быть завершены до текущего отопительного сезона. Благодаря переводу центральных котельных с твердого топлива на природный газ, решиться экологическая проблема, ставшая главной проблемой нашего города», — сказал глава региона Умирзак Шукеев в ходе рабочего объезда по областному центру

Более того, заасфальтировано 60 улиц, а к осени планируется завершить ремонтные работы на территории объектов капитального строительства и на 11 прилегающих к ним улицах.

В настоящее время здесь активно ведется строительство инженерной инфраструктуры, монтаж систем водоснабжения и канализации. Уже на 80 % завершены работы по монтажу систем инженерной инфраструктуры. Помимо этого, уложены тротуарные плитки, построены фонтаны.

Благоустраивается территория вокруг спортивного комплекса с бассейном, высаживаются деревья. Современный комплекс рассчитан на 1300 мест, а его площадь составляет 11 515 кв. метров.

Стоит отметить, что строительные работы в городе идут полным ходом не только за счет государственных средств, но и с участием иностранных инвесторов.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев часто бывает на строительных площадках города Туркестан и встречается с рабочими.

Ознакомившись с ходом строительства объектов, глава региона всегда дает поручения представителям подрядных организаций. Умирзак Естаевич советует им помнить об утвержденном графике и предлагает при необходимости увеличить численность рабочих на стройплощадках. Но в первую очередь, в центре внимания — качество возводимых объектов.

«На сегодня очень важно и актуально — качество строительных работ и архитектура города Туркестан. Поэтому этот вопрос требует жесткого контроля. Мы не допустим халатного отношения. В городе возводятся грандиозные здания, которые станут передовыми архитектурными образцами. Их строительство ведется высокими темпами. И самое главное, мы будем всё тщательно контролировать, так как это делается для удобства обычных жителей», — считает аким области.

Стоит отметить, в этом году в административно-деловом центре города Туркестан планируется сдать в эксплуатацию современные многоэтажные дома с прилегающими зданиями и паркингом. В соответствии с указаниями главы региона, фасады многоквартирных домов полностью облицуют светлым травертином и белым мрамором.

А за счет государственного бюджета в административно-деловом центре ведется строительство 7-ми, 9-ти и 12-ти этажных 89 жилых домов на 5600 квартир. По итогам года ожидается ввести в эксплуатацию 24 7-этажных жилых домов на 1452 квартиры.

Очередникам, социально-уязвимым слоям населения и многодетным семьям государство предоставит 450 квартир, и более 1000 кредитных квартир государственным служащим.

В Туркестанской области реализуется программа «Қамқорлық».

Ее цель — оказание всесторонней помощи малоимущим и нуждающимся гражданам. Координаторами данной программы являются областной филиал партии «Nur Otan» и акимат области.

С начала года в рамках комплексной программы «Қамқорлық» помощь была оказана 1643 семьи. В том числе 34 семьи получили жилье, 75 человек трудоустроены на постоянную работу, и еще 178 человек привлекли к оплачиваемым общественным работам. В обеспечении жильем активно участвуют предприниматели, граждане страны и выпускники школ.

Кроме того, в рамках партийного проекта «Бақытты отбасы» еще 1339 семей получили продукты питания, одежду и материальную помощь.

До конца года в Туркестане планируют ввести в эксплуатацию 70 объектов.

В результате жильем будет обеспечено 2430 семей, а инфраструктурные сети подведут к 3604 индивидуальным земельным участкам. В 2020 году в рамках государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер» на строительство 158 объектов было выделено 36,6 млрд тенге. В настоящее время в рамках данной программы ведется строительство 40 арендных жилых домов, 30 объектов инженерной инфраструктуры и 88 кредитных домов.

За счет госбюджета строятся 40 многоэтажных жилых домов без права выкупа. До конца года планируется сдать в эксплуатацию 18 жилых домов на 978 квартир. Кроме того, в направлении развития социального и кредитного жилья ведется строительство 24 семиэтажных, а также 24 жилых дома на 72 и 84 квартир. До конца года ожидается ввести в эксплуатацию 1452 квартиры.

А за счет реализации ценных бумаг (облигаций) в административном деловом центре города Туркестан строится 64 жилых 7-ми, 9-ти и 12-этажных домов. На строительство 3987 квартирных многоэтажных домов были выделены средства в размере 14,2 млрд. тенге под 4,25%.

Стоит отметить, в регионе на строгом контроле находится реализация государственной программы «Нұрлы жер».