Для реализации данного процесса запущена специальная электронная платформа «InfoKazakhstan».

Об этом сегодня в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций сообщил директор Палаты предпринимателей Туркестанской области Тимур Нахипбеков.

По его словам, данный проект станет инструментом, создающим благоприятные условия для снижения эпидемиологических рисков, а также для обновления предпринимательской деятельности.

«Электронная платформа «InfoKazakhstan» была запущена для удобства предпринимателей, прозрачности процесса выхода бизнеса из локдауна и предотвращения человеческого фактора. Через платформу каждый предприниматель может подать заявку на возобновление деятельности», — сказал директор Палаты предпринимателей Туркестанской области Тимур Нахипбеков.

Простой интерфейс платформы позволяет в кратчайшие сроки через 4 шага получить акт соответствия объекта предпринимательства санитарным нормам.

Первый шаг предприниматель может посетить сайт «InfoKazakhstan», зарегистрировать организацию посредством электронной цифровой подписи и ознакомиться с требованиями к своему виду деятельности. А отдельные виды бизнеса могут возобновить работу в уведомительном порядке без проверки.

Второй шаг подготовить помещение согласно требованиям и заверить свою готовность путём подачи электронной заявки.

Третий шаг предприниматель ожидает проведения обследования санитарно-эпидемиологической службой.

Четвертый шаг после проверки, если ее результаты положительные, в личном кабинете скачать акт соответствия санитарным требованиям на возобновление работы. Если результаты отрицательные — устранить нарушения и подать заявку на проверку заново.

А предприниматели гарантируют соблюдение санитарных норм и требований, загрузив заявление о готовности бизнеса к работе. При невыполнении требований применяются штрафные санкции.

Работает на сайте и функция общественного контроля. Любой гражданин сможет разместить жалобу о нарушении санитарных норм предприятием. А в Личном кабинете предприниматель сможет отследить статус заявки, просмотреть электронное заявление, рекомендации и жалобы от граждан.

Также на сайте будет работать постоянная мониторинговая группа из представителей акиматов, санврачей, полиции, региональных палат, ассоциаций и Лиги потребителей. Услугами ресурса могут пользоваться одновременно 150 000 пользователей.

Центр обслуживания предпринимателей при Палате предпринимателей Туркестанской области, а также районные филиалы Палаты готовы оказывать помощь при получении и обновлении ЭЦП.

Все вопросы можно задать и позвонить в единый контакт-центр 1432, 109 (звонок бесплатный).

Стоит отметить, что в целом карантин отрицательно повлиял на деятельность более 39 тыс предпринимателей в сфере услуг и торговли в Туркестанской области. В данной сфере работают около 76 тысяч человек. Результаты опроса, проведенного оперативным штабом на 3 тыс предпринимателей, показали, что 45% участников сокращали работников или вынуждены отправлять в отпуск без содержания.

Специалисты говорят, что это будет способствовать поэтапному оптимальному решению этой проблемы.