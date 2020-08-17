Согласно изменениям, внесенным в Постановление главного санврача, многие объекты в Шымкенте получили возможность возобновить свою работу.

Правда для этого им нужно было выполнить два условия – обеспечить соблюдение санитарных норм и пройти регистрацию на специальной платформе InfoKazakhstan. Кто может так и не начать работу?

Открытие ряда магазинов в Шымкенте сопряжено с беспокойством. Это связано с тем, что представители мониторинговой группы проводят проверки. Одним из первых в поле зрение проверяющих попал рынок Самал. Правда, особых нареканий он не вызвал. Проверяющие лишь разъяснили руководству рынка новые аспекты Постановления санврача.

«Определите место сбора мусора. Особенно для масок – они считаются токсичными отходами. Для них нужно специальную коробку поставить и заключить договор на утилизацию. Такие коробки должны стоять через каждые 50-100 метров», — озвучивают требования руководству рынка.

Санитарные нормы на продуктовом рынке Айна, похоже, соблюдаются слабо. Под критику специалистов СЭС попало все – от ворот до качества уборки территории. А там, где можно было бы помыть руки, похоже, и вовсе забыли о чистоте. Кроме того, в выходные на рынке не проводились работы по дезинфекции. И если до конца дня дезинфекция не будет проведена, рынок закроют. Кроме того, на рынке не хватает санитайзеров и дезинфекционных тоннелей.

«У них у каждого на руках свои антисептики, есть маски, перчатки. Потому что они работают с клиентами, деньги считают. После жалоб предпринимателей на неудобство перчаток мы разрешили им пользоваться другими, из дышащего материала.

Нет, хоть вы им и разрешили, это нарушение требований. Поэтому пусть одевают резиновые, а сверху, если хочется – другие», — оправдываются хозяева рынка.

Есть недостатки и в торгово-развлекательных центрах, которые посетили члены мониторинговой группы. В частности, не хватает сантехнических приборов, а аппаратов кварцевания и вовсе нет. Предприниматели, которым уже разрешили возобновить свою деятельность, должны зарегистрироваться на платформе InfoKazakhstan. И если объект соответствует санитарным нормам, ему разрешат работать..

Айбек Сәттібаев, заместитель акима Шымкента: «Предпринимателей, зарегистрировавшихся на портале InfoKazakhstan, проверит мониторинговая группа совместно с сотрудниками СЭС. И если все соответствует нормам, то с завтрашнего дня они могут начать работу. Остальным, например, фитнес-центрам, бассейнам, баням направят уведомления и им будет выдан перечень требований. И если будут соблюдать, могут начинать работу».

Такие группы работают в каждом районе. И в случае выявления нарушений, работать предпринимателям не позволят.