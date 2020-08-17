На трассе Шымкент-Самара сотрудники Управления собственной безопасности ДП Туркестанской области задержали водителя автомашины «Камаз», который пытался дать взятку полицейским за не привлечение его к административной ответственности, передает Otyrar.KZ.

Этот факт зафиксировали видеожетоны полицейских.

Мужчина полностью признался в содеянном. Кроме того, в отношении водителя составили административный протокол.

В тот же день в Сарыагашском районе сотрудники УСБ задержали ещё одного подозреваемого в даче взятки стражам порядка за не привлечение за ряд нарушений ПДД.

Водитель автомашины ВАЗ, житель Сарыагашского района, будучи уведомленным со стороны полицейских об уголовной ответственности за свои действия, передал сотрудникам батальона патрульной полиции деньги.

Данные противозаконные действия водителя ВАЗ также зафиксировали видеожетоны стражей порядка.

Нарушитель полностью признал свою вину, в отношении него составили протоколы об административных правонарушениях.

В настоящее время в отношении двух водителей проводится досудебное расследование.