Казахстанцам, получившим единовременную выплату из ГФСС в июле 2020 года, доплата в связи с продлением карантина будет назначена автоматически. Подавать заявки повторно не надо.

По состоянию на 09.00 часов 4 августа принято 2,4 млн уникальных заявлений от граждан на назначение единовременной выплаты из Государственного фонда социально страхования (далее – ГФСС) на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мер в июле т.г., размер выплаты равен минимальной заработной плате – 42 500 тенге. Выплата назначена 2 млн 158 тыс. человек. Денежные средства перечислены 2 млн 142 тыс. казахстанцев.

Заявления на выплату из ГФСС принимаются через несколько каналов. Из 2,4 млн заявлений:

— 833,8 тыс. человек дали согласие на назначение выплаты в проактивном формате;

— 609,3 тыс. человек подали заявление через портал Egov.kz и telegram-боты;

— 347,4 тыс. человек – через портал 42500.enbek.kz;

— 628,9 тыс. человек – через мобильные приложения и интернет-ресурсы банков второго уровня.

В разрезе категорий граждан:

— 833,8 тыс. заявлений подано от плательщиков единого совокупного платежа (в проактивном формате);

— 206,7 тыс. заявлений подано работодателями за наемных работников;

— 1 млн 379 тыс. заявлений поступило от других категорий граждан (индивидуальные предприниматели; лица, занимающиеся частной практикой; физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера).

Выплата назначена 2 млн 158 тыс. человек. Денежные средства перечислены 2 млн 142 тыс. казахстанцев.

При этом в связи с продлением карантина на территории Казахстана на 2 недели 799,6 тыс. получателям единовременной выплаты из ГФСС назначено дополнительно 0,5 минимальной заработной платы (далее – МЗП) – 21 250 тенге. Работа в данном направлении продолжается. В ближайшее время денежные средства будут перечислены на счета граждан.

Как сообщалось ранее, казахстанцам, получившим единовременную выплату из ГФСС в июле 2020 года, доплата в связи с продлением карантина будет назначена автоматически. Подавать заявки повторно не надо.

Гражданам, впервые подавшим заявление на назначение единовременной выплаты после продления карантина, выплата будет назначаться в размере 1,5 МЗП или 63 750 тенге (42 500 + 21 250 тенге).

Прием заявлений будет продолжаться до 1 сентября 2020 года.