В Туркестанской области полицейские задержали подозреваемого в краже денег со счета.

В дежурную часть ОП г. Кентау с заявлением обратился местный житель о том, что у него похитили 42,500 тенге, полученные по госпрограмме. Со слов потерпевшего, в мае текущего года он стал получателем соцпомощи, однако деньги к нему не поступили. При проверке счета мужчина выяснил, что деньги с его счета кто-то перевел на счет неизвестной девушки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские ОП г. Кентау задержали подозреваемого в г. Нур-Султан. Им оказался знакомый потерпевшего, которого стражи порядка доставили в отдел полиции. Как оказалось, подозреваемый, воспользовавшись личными данными мужчины, перевел 42 500 тенге со счета потерпевшего на счет родственницы.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «кража». Подозреваемый находится под залогом. Выясняется все обстоятельства произошедшего. Собранные материалы досудебного расследования направлены в суд для принятия законного решения.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о необходимости быть бдительными и не делиться личными данными с посторонними лицами. Также не стоит проявлять излишнюю доверчивость, даже если просят воспользоваться счетом или банковской карточкой. Если вы стали жертвой или очевидцем подобных преступлений, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.