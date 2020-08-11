Согласно документу, основными этическими принципами соцработника являются социальная справедливость, честность, гуманизм, компетентность, непрерывность профессионального развития.

Министерство труда и социальной защиты населения РК (далее – МТСЗН) утвердило Методические рекомендации для социальных работников в сфере социальной защиты населения по профессиональной этике поведения при выполнении должностных обязанностей. Это первый в истории Казахстана документ, регламентирующий работу специалистов социальной сферы.

Методические рекомендации направлены на укрепление доверия со стороны общества к соцработникам и повышение их статуса, формирование высокой культуры взаимоотношений между соцработниками и получателями спецсоцуслуг, а также предупреждение случаев неэтичного поведения.

Согласно документу, основными этическими принципами соцработника являются социальная справедливость, честность, гуманизм, компетентность, непрерывность профессионального развития и др. Также даются рекомендации, как соцработникам необходимо вести себя с услугополучателями, коллегами и в обществе.

«Оказывать социальные услуги, работать непосредственно с населением – это труд, требующий методологических знаний и навыков. За их услугами обращаются люди в трудной жизненной ситуации, а это требует моральной стойкости и особой профессиональной этики. Поведение социальных работников должно укреплять доверие общества. Для предупреждения некачественного оказания услуг и конфликтных ситуаций профессиональная этика должна быть неотъемлемой составной частью подготовки каждого специалиста. Поэтому МТСЗН совместно с UNICEF разработаны и приняты Методические рекомендации этического поведения социальных работников», – отметил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ерлан Аукенов.

На сегодняшний день в системе социального обслуживания Казахстана трудятся более 30 тыс. человек, 11 тыс. из которых – социальные работники.