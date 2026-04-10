Почти 2,5 тысячи социальных работников подтвердили квалификацию

Министерство труда и социальной защиты населения РК продолжает системную работу по повышению профессионального уровня специалистов социальной сферы. Центр признания квалификаций социальных работников был создан в 2025 году на базе Национального научного центра развития сферы социальной защиты.

На сегодняшний день процедуру признания квалификаций успешно прошли 2 453 социальных работника. Полученный сертификат является основным документом при прохождении аттестации и присвоении квалификационной категории, сообщили в пресс-службе ведомства.

С прошлого года также действует Реестр социальных работников, который содержит сведения о профессиональной компетентности специалистов отрасли.

Кроме того, на образовательной платформе Enbek.skills обучение прошли более 12 тысяч социальных работников. Все они успешно завершили курсы и получили соответствующие сертификаты. Программы обучения включают кейс-менеджмент, междисциплинарное взаимодействие, цифровизацию сопровождения получателей социальных услуг и инклюзивные подходы в социальной работе.

Отмечается, что принимаемые меры направлены на обеспечение высокого уровня профессиональной подготовки специалистов в соответствии с международными стандартами, а также на повышение качества социальных услуг для населения.

В министерстве подчеркнули, что работа по развитию кадрового потенциала, внедрению цифровых инструментов и формированию устойчивой, человекоориентированной системы социальной защиты будет продолжена.