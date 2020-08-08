Ольга Петровна умерла скоропостижно – «уложилась» всего в две недели. Несмотря на свой зрелый возраст, шел ей уже 82-й год, планы на жизнь у нее были вполне оптимистичными, даже несмотря на карантин и вирусную заразу.

Вы только представьте, человек месяц назад был на приеме у стоматолога, а до того, в конце мая, у офтальмолога – обговаривали с врачом нюансы предстоящей плановой операции…

Эх, если бы не злополучное падение у подъезда, аккурат затылком об бетонный порог, она могла бы благополучно пожить, как минимум, еще с десяток лет. Поэтому известие из Шымкента о смерти мамы ошеломило детей Ольги Петровны. А жили они, еще со студенческой поры, в одном из российских городов. Пока они получали у себя необходимые справки по COVID, пока на своем автомобиле добирались до закрытой границы, объяснялись там, а потом ехали в Шымкент, прошло достаточно времени. И все же худо-бедно добрались, попрощались, похоронили… А потом выяснилось, что никаких распоряжений по квартире и своему вкладу в одном из банков города Ольга Петровна сделать не успела. Не оставила при жизни детям ни дарственной, ни завещания. Ну кто ж «туда» собирался?!

А раз так – делить наследство между ее дочерью и сыном – наследниками первой очереди – придется длинным путем, вступать в наследство по закону, доказывая свое родство с покойной и право на притязания на ее квартиру и средства на банковском счету. К слову, в соответствии с пунктом 2 статьи 26 Конституции Республики Казахстан собственность, в том числе право наследования, гарантируется законом. И это право на наследство не зависит от гражданства наследника.

Про то, как собирать наследственное дело гражданам России в Казахстане в условиях карантина, работе госучреждений в режиме онлайн – это отдельная «песня». Без «е-гова» никуда не сунешься, не пробьешься.

Что касается детей Ольги Петровны, то они вступят в права наследства по истечении полугода со дня смерти их мамы. Разумеется, при соблюдении известных условий – докажут свое родство, представят документы на наследуемую квартиру, обратятся в банк по вкладу своей мамы, дадут объявление в газете об открытии наследства. А потом, потом – оплатят государству все необходимые налоги…

В связи с этим, на этом свежем примере, у меня возникло большое желание напомнить землякам – людям старшего поколения – про то, что хорошо бы приводить наследственные дела загодя, пока мы живы. Тем самым мы значительно облегчим жизнь нашим детям-внукам, близким.

Не зря говорят: «не говори, что знаешь человека, пока не делил с ним наследства». Хорошо, если наследники – родные дети усопшего, а если это дети от разных браков? Знаю семейную пару, в которой у супруга от предыдущих браков трое потенциальных наследников, у супруги – один. Вот как им быть в случае чего?! Разумнее всего – обговорить заранее все детали наследования в завещании. Причем, мало грамотно его составить, надо его еще заверить нотариально. Без этого, ваше завещание – простая бумажка, которую можно оспорить, как дважды два.

В моей журналистской практике был один случай, возможно – уникальный. Итак, середина 90-х. Лично ко мне пришел уважаемый в области ветеран, экс-руководитель одного из облуправлений, Персональный пенсионер республиканского значения и так далее. Имени его по понятным причинам я указывать не буду. Цель своего визита он озвучил так: «Я скоро умру. Да-да, не удивляйся, я так себя чувствую. Вам в редакцию принесут некролог по этому поводу и в нем обязательно что-то пропустят, забудут указать. А здесь, вот на этих листках, которые я тебе оставлю, все указано – все даты и регалии. Вот и фотография моя. Придет час, в газету поставь это. Моя личная просьба…» И вскоре, примерно через месяца три-четыре тот человек скончался. В газете мы разместили принесенный им некролог…

К слову, ошибка в некрологе стала мощным толчком в жизни известного человека. Речь об Альфреде Нобеле. В 1888 году шведские газеты ошибочно напечатали некролог о его смерти. На самом деле умер его брат Эмиль. В тексте было много нелестных слов, мол умер «динамитный король», «торговец смертью», «миллионер на крови» и так далее. Нобель был в ужасе от того, какого мнения о нем общество. Мысль о том, что он останется в памяти человечества никем иным, как «продавцом смерти», потрясла его. Так родилось завещание Нобеля и одноименная премия. 31 миллион шведских крон изобретатель динамита завещал химикам, физикам, медикам, писателям и борцам ЗА МИР.

… И еще. Если у вас в ближайшее время возникнет желание оформить через нотариуса своим близким завещание или дарственную на вашу недвижимость, попросите нотариуса проверить по их базе данных документы на нее. К примеру, в случае с квартирой Ольги Петровны выяснилось, что ее наследникам предстоит пройти в районном ЦОНе корректировку на недвижимость. В ее документах на квартиру значится, что сделка купли-продажи была ею произведена, скажем, в 2001 году, а по электронной базе данных эта сделка значится за… 1900 годом. У нас возможно все! Это из серии «Узнаю тебя, Родина!» Видимо, когда-то произошел сбой в какой-то сети и теперь база выдает такие вот «чудеса». Надо корректировать данные, приводить их в соответствие, причем, за свой счет, а это дорогая, но необходимая процедура.

Что мы оставим после себя детям-внукам – важная, можно сказать, философская тема. Конечно же, хочется, чтоб им в жизни было хоть немного, да полегче чем нам. Надо успеть дать им не только материальное, но и духовное наследие. Хочется, чтоб они усвоили наши нравственные принципы, правила жизни. Нужны ли они им – другой вопрос.

В завершении – одна из притч, называется она «Отцовское завещание». У одного верующего человека был неверующий сын. Отец сильно из-за этого переживал. Чувствуя приближение смерти, он позвал сына: «Исполни одну мою просьбу». «Какую, папа?». «Когда я умру, ты сорок дней приходи в эту комнату минут на пятнадцать». «А что мне при этом делать?» «Ничего не нужно делать. Просто сиди. Но каждый день не менее пятнадцати минут». Сын похоронил отца и в точности исполнил его просьбу: являлся каждый день в комнату и просто сидел. Так минуло сорок дней, после которых юноша сам пришел в храм и стал глубоко верующим. Лишь много лет спустя он осознал, сколь мудрым было отцовское завещание. Отец понял, что у молодых слишком быстрый ритм жизни, сплошная суета и некогда подумать о вечном – о смысле жизни, о своей душе, о бессмертии, о Боге. Но стоит лишь остановиться, побыть в тишине – и Всевышний постучится в сердце».

Хорошо, когда такое завещание становится по-настоящему востребованным.

Фарида ШАРАФУТДИНОВА