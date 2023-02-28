Сценарист «Короля Льва» Барни Мэттинсон умер

Последний штатный сотрудник Walt Disney Studios, который работал при руководстве самого Уолта Дисней скончался в возрасте 87 лет.

Барни Мэттинсон проработал в Disney 70 лет и создал бессмертные шедевры как «Книга джунглей», «Сто один далматинец», «Леди и Бродяга». Кроме того, он входил в состав команды при создании «Алладин», «Красавица и Чудовище», «Мулан» и другие.

На мультфильмах студии Disney выросло не одно поколение, их любят за красивую анимацию, мюзиклы, сюжетные линии в которых много морали и простых, но очень важных мудростей.